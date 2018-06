Un cotxe oficial dels Jocs del Mediterrani atropella un nen de cinc anys

El conductor es va fugar just després tot i que es va acabar entregant a la Policia Local de Salou i triplicant la taxa d'alcoholèmia permesa. Segons un comunicat oficial de Tarragona 2018, en el moment de l'accident, el conductor "es trobava fora del seu horari laboral". L'empresa a la qual pertanyia el treballador l'ha apartat de tota activitat de forma immediata, pendent de les actuacions policials.

