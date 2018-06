Serrat explica el motiu pel qual va visitar Romeva: ''Perquè m'ho va demanar, així de senzill''

Serrat, que admet que no és independentista, “tothom ho sap”, ni tampoc porta cap llaç groc, ha demanat la posada en llibertat “d’aquests presos” perquè seria “un gest de responsabilitat política que afavoriria la convivència a Catalunya”.

El cantant, que ha volgut deixar clar al diari unionista que coneix Romeva des que va néixer per l’amistat que l’uneix amb el seu pare, “amb el Jordi, el seu pare, vaig estudiar, vam fer la mili junts i formem un grup fa més de 50 anys”, ha concretat que el conseller va demanar a la seva parella que el truqués per demanar-li que el visités.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal