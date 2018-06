Borrell assegura que els llaços grocs fomenten l'enfrontament civil: ''Es comença posant un llaç aquí i al final t'ho planten al cap''

catala emprenyat manresa manresa

26 de juny de 2018, 13.44 h

A veure si ho entenem bé. El senyor ministre del PPSOE ens assegura que si no volem tenir problemes amb els violents els de fer cas que si no t'apallisen i tu t'ho has buscat perque els violents tenen les seves normes de conducta que passen per no acceptar que els altres repliquin. Això és el que justifica el sr. Borrel???

Més o menys que hem d'acceptar la llei del fort i violent?????