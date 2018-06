Sonora cleca a la repressió estatal: el Govern reobre 6 delegacions a l'estranger

No hi ha cap vot

#1 BEJOTA bcn bcn 26 de juny de 2018, 15.16 h El mensaje de la patronal catalana a Torra: “Cataluña está cuestionada”.

Foment del Treball reclama “entendimiento” entre Barcelona y Madrid .Siete empresas más salen hoy de Cataluña.

Las compañías desalojan sus sedes sociales y las deslocalizan a Arona, Benimàmet, Chayofa, Fraga, Granada, Madrid y San Miguel de Abona.

La dueña de Puertas Norma deja Barcelona y se va a Madrid.





L'ambaixador alemany aconsella la “reconciliació” dels catalans

