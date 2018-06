El partit de 'La Roja' destapa definitivament la xenofòbia del nacionalisme espanyol

Última actualització Dimarts, 26 de juny de 2018 15:30 h

La xarxa s'omple de missatges d'odi contra la selecció del Marroc, on també hi ha dos espanyols

Redacció| Xenòfobs, supremacistes, racistes... Tots aquests insults ha proferit l'unionisme al sobiranisme català en els darrers temps, però sempre és un gran error veure la palla en els ulls dels altres i no la biga en els propis. I és que, ahir, totes aquestes desqualificacions se li van girar en contra al nacionalisme espanyol en un partit de 'La Roja' contra la selecció del Marroc.

Les xarxes socials van omplir-se de publicacions des de perfils espanyols amb hashtags de l'estil #putosmoros, ja que els aficionats de la selecció espanyola no van quedar contents amb l'empat a dos del partit. A continuació, podeu veure una recopilació de la mena de publicacions que es podien veure ahir a Twitter.El que segur que no sabien aquestes persones és que la del Marroc és la selecció amb més estrangers en les seves files del Mundial de Rússia. Hi ha francesos, holandesos i -fins i tot- dos espanyols. De fet, el porter de l'equip, Munir Mohand Mohamedi (de Melilla), va desitjar la victòria a Espanya en la competició després del partit quan, segurament, encara no havia llegit els insults a la xarxa del nacionalisme espanyol.