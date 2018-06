El Centre Aragonès de Tarragona confirma que SCC obligava a portar estanqueres a la inauguració dels Jocs del Mediterrani

Última actualització Dimarts, 26 de juny de 2018 16:15 h

Les donava amb les entrades i s'havia d'assistir a una xerrada de l'entitat

Gerard Sesé | @gerardsese | Confirmat. Societat Civil Catalana tenia entrades a repartir gratuïtament per a la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona amb la condició que qui hi anés havia de portar una bandera espanyola que se li regalava amb el tiquet. A més, qui volgués les entrades havia d'anar a una xerrada de l'entitat ultranacionalista espanyola.

Les grades del Nou Estadi durant la inauguració dels Jocs del Mediterrani a Tarragona © CatInfo- Tarragona i Ebre Comparteix Tweet

Així ho ha confirmat el Centre de Cultura Aragonesa de Tarragona (CCAT) amb un tuit. L'entitat cultural s'ha volgut desmarcar del que va succeir a la seva seu a Tarragona. Resulta que el CCAT cedeix habitualment una sala a Societat Civil Catalana perquè l'entitat d'ultradreta es reuneixi habitualment. Ara el CCAT ha deixat entendre que SCC va usar la seva seu per a repartir les entrades amb estanqueres per anar a la inauguració al Nou Estadi.

L'entitat cultural ha volgut deixar clar que no tenia coneixement del que es feia, ja que asseguren ser "una entitat apolítica" i que "van ser ells els responsables de tal acció amb les entrades dels Jocs".

La CCAT explica que "estan oberts a tothom" i que es pronuncien perquè "la Junta desconeixia per complet les accions que SCC duia a terme en les seves reunions, d'altra forma s'hi hagués negat".



Es confirma doncs la intenció dels organitzadors d'evitar que hi hagués estelades i crits a la monarquia durant la cerimònia d'inauguració i que SCC n'era una entitat col·laboradora. A més, també es ratifica que aquests jocs intenten espanyolitzar la imatge de Catalunya de manera malintencionada i forçosa.

El Centre Aragonés no té res a veure amb la venda o regal entrades. El Centre no s'involucra en política. El que si es cert és q cedeix una sala de la seva seu a Societat Civil Catalana per a q es reuneixin, i van ser ells els responsables de tal acció amb les entrades dels Jocs. — C.C.Aragón Tarragona (@CCATgna) 25 de juny de 2018

En aquest cas és SCC, però podria demanar-ho qualsevol altre entitat, ja sigui política o no, i la cediriem igualment. Som una entitat sense ànim de lucre i apolítica, oberts a tots els ciutadans. Ens pronunciem, ja q des de la Junta del Centre no hi havia consiència d'aquest fet — C.C.Aragón Tarragona (@CCATgna) 25 de juny de 2018

Gracies. Ha semblat que el Centre tenia quelcom a veure ja que els fets es van produir a la seva seu, però l'entitat no ha tingut RES a veure. Com s'ha comentat, la Junta desoneixia per complet les accions que SCC duia a terme en les seves reunions, d'altre forma s'hagues negat. — C.C.Aragón Tarragona (@CCATgna) 25 de juny de 2018

