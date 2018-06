La Fiscalia acusa un noi epilèptic d'atemptat per colpejar els policies que l'immobilitzaven mentre patia un atac

No hi ha cap vot

A partir d'aquí, els dos agents van presentar un informe -en el qual defensaven la seva decisió d'immobilitzar el noi perquè "estava molt violent i no deixava de deixar anar cops de peu"- a partir del qual la Fiscalia l'ha acusat. Un bomber també hauria rebut un cop del jove mentre l'estava atenent però, a diferència dels agents de la Policia Nacional, no hauria presentat cap reclamació.

La defensa del jove denuncia que "tenia completament abolida la seva voluntat, i tot i així es veurà obligat a indemnitzar els agents". Els seus pares i la seva parella, a més, diuen que la policia espanyola es va excedir en la immobilització, de manera que l'advocat de la família apunta a que el seu informe podria anar dirigit a "contrarestar una possible denúncia". Per la seva banda, la Prefectura Superior de Policia defensa que aquest procediment és l'habitual, ja que molts agents resulten lesionats en aquest tipus d'assistències. Això sí, és d'elecció personal acceptar o no la indemnització.