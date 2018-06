[Imatges] Apareixen desenes de cérvols decapitats al Pirineu gironí

Carles Viñals Casado Sant Vicent del Raspeig Sant Vicent del Raspeig

26 de juny de 2018, 17.59 h



Estic convençut -la notícia no és sinó una de tantes que em referma en aquesta convicció- que una part notable de la població ha perdut l'oremus i una altra, tant o més nombrosa, tota noció de moral i decència.



Pel que fa a la classe dirigent, es divideix entre els qui voldrien posar-hi remei però no en saben o no poden, i aquells als qui ja els hi va bé la deriva que prenen les coses, si no és que sotamà les fomenten.



Que Deu hi faci més que nosaltres.