[Vídeo] El coordinador de 'Mossos per la República' valora querellar-se contra la Guàrdia Civil: ''S'ha acabat la passivitat''

La Policia espanyola, vergonya d'Europa

I és que, segons ell, "la Guàrdia Civil no ha abandonat els mètodes franquistes" i "no segueix cap legalitat". "No sé per què em sorprèn: no la van seguir quan van crear els GAL amb el Govern, quan es van inventar un informe per tancar la gent d'Altsasu, ni quan van crear Sant Esteve de les Roures... Uns relats falsos que fan per imputar a la gent el que vulguin quan els interessa", ha dit. "La propera vegada no vindré a declarar i haureu de venir a detenir-me", ha etzibat dient que la Guàrdia Civil no és "la policia legítima de Catalunya pels mètodes" que utilitza.Donaire assegura que la Guàrdia Civil "no és un cos de fiar" i "sempre ens ho han demostrat": des del franquisme -"quan apallissaven gent per parlar en català"- fins als casos actuals als aeroports catalans (l'origen de la investigació contra Donaire és, de fet, un vídeo en que denuncia que a l'Aeroport de Girona l'havien insultat per parlar en català), i al País Valencià i a les Illes Balears. "Últimament, quan penso en la Guàrdia Civil, penso en el de 'La Manada', perquè representa la fiabilitat d'aquest cos", ha afegit.El coordinador de 'Mossos per la República' ha volgut llençar alguns consells als catalans perseguits per la policia espanyola explicant que "si la Guàrdia Civil us cita a declarar, no teniu cap obligació de fer-ho davant d'ells i podeu anar directament als jutjats". En aquest sentit, ha parlat del seu cas i ha criticat que -quan va personar-se a la caserna de Girona- no se li donés una còpia dels seus drets i intentessin fer fora de la sala la seva advocada tenint ell dret a que hi fos present. A més, ha lamentat que s'aprofiten del desconeixement de les lleis per part dels ciutadans, com van voler fer amb ell, a qui van intentat agafar les empremtes dactilars com a un detingut tot i que només el van citar a declarar com a investigat. Sobre el fet que li requisessin els mòbils "il·legalment" (no comptaven amb una ordre judicial), ha advertit que "la propera vegada m'haureu de detenir" i els ha exigit que se'ls tornin "sense instal·lar cap programa estrany".Donaire assegura que ha rebut missatges i trucades de policies de la resta d'Europa "al·lucinats amb l'actitud de la Guàrdia Civil" i "la Policia Nacional no es queda gaire lluny". Segons ell, són "la vergonya de les policies europees" perquè "no és una policia democràtica": "ja veieu quin càstig van donar-li a Tejero, els casos de corrupció, les pallisses al crit 'd'A por ellos', la mena de trasllats penitenciaris que fan amb els presos polítics, com inventen i manipulen informes per mantenir els Jordis a la presó. Comenceu a investigar qui és M.Rajoy", ha dit per referir-se a la policia espanyola com "un cos més propi de Turquia o Corea del Nord" que compta amb l'ajuda de la justícia espanyola.