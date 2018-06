The Guardian es fa ressò del 'cutrerío' espanyol

Última actualització Dimarts, 26 de juny de 2018 19:00 h

Horrible restauració a Navarra d'una estàtua de Sant Jordi del s. XVI

Redacció| El terme 'cutrerío' és de difícil traducció al català, essent paraules com deixat o atrotinat insuficients per expressar el que ha volgut deixar palès el prestigiós diari britànic 'The Guardian' sobre l'horrible restauració d'una pintura de Sant Jordi del s. XVI duta a terme a Navarra. "Segona església espanyola que cau presa de restauradors benintencionats", ha titulat el mitjà. I és que fins i tot els britànics recorden el nyap de l'Ecce Homo de Borja, a Saragossa, fa un any.

Diu The Guardian que el batlle hauria anat a veure l'obra i "no està content amb el resultat". "Han utilitzat el guix i el tipus de pintura equivocada i és possible que s'hagin perdut les capes originals de pintura", ha explicat al diari.

Aquest cop, l'obra que ha estat destrossada és una talla policromada de Sant Jordi tardogòtica que -com recorda The Guardian- fa 500 anys que es trobava a l'església de San Miguel de Lizarra quan el rector hauria demanat a uns pintors que pintessin el temple. Aquests haurien pintat també l'escultura i el resultat ha estat espantós."Un intent de restaurar l'estàtua policromada del segle XVI ha deixat a Sant Jordi amb una cara rosa i un vestit d'armadura atrevit i vermellós", diu The Guardian. El diari ha parlat, fins i tot, amb l'alcalde del municipi navarrès d'Estella, on es troba l'església amb l'obra. "La parròquia va decidir per si mateixa prendre mesures per restaurar l'estàtua i va donar la feina a un professor d'artesania local. El consell no va ser informat ni tampoc el govern regional de Navarra", hauria dit Koldo Leoz a la premsa britànica.