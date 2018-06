La xarxa passa de Pedro Sánchez sobre l'1-O: Ni oblit ni perdó

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

27 de juny de 2018, 10.41 h







Carta oberta a PPedo Sanchez:





Digues, xicot: què pensaries tu si jo em passés tot un any fotent-te cada dia mijta dotzena de MASTEGOTS i PLANTOFADES, i després, de sobte et digués:





-Nen, no siguis rencorós. Passa pàgina.





Veritat que per molt NECI que siguis ( que ho ets) no em faries ni el més mínim cas?





Doncs Catalunya rep mastegots des de fa (força) més de 3 segles. Ara arribes tu i, com si estiguessis o boig o borratxo (desitjo pel bé de tots que ambdues aparences NO... Llegir més