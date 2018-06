[Vídeo] Vergonyosa justificació de Borrell per no repetir el 'postureig' del Gobierno amb l'Aquarius

Última actualització Dimarts, 26 de juny de 2018 19:30 h

Espanya no s'ha ofert a acollir una nova embarcació a la deriva amb 230 persones migrants a bord

Redacció| Una de les primeres accions del nou Gobierno socialista per netejar la imatge de l'Estat espanyol de cara a la galeria va ser rebre un vaixell amb persones migrants -tot i que, finalment, una gran part va acabar en CIE's per ser deportades- que els governs d'Itàlia i Malta van refusar acollir. Però, només 15 dies després de la notícia, a l'executiu de Pedro Sánchez ja li ha caigut la careta.

El ministre d’Afers Estrangers espanyol ha justificat avui que Espanya no s'hagi ofert a acollir una nova embarcació amb 230 persones migrants a bord i que es troba a la deriva. Segons Josep Borrell, la situació del vaixell Lifeline no és "tan greu" com el cas de l’Aquarius.



"L’Aquarius s’estava enfonsant [Metges Sense Fronteres ja ha negat això] i era un problema de vida o mort. La urgència d’actuar no és la que era en el cas de l’Aquarius", s'ha atrevit a dir, en declaracions als mitjans. Borrell ha passat la pilota a Europa, dient que la solució ha d'arribar des de la UE, després de deixar -recentment- la porta oberta a la construcció de camps de refugiats fora de territori europeu.



Finalment, Malta rebrà el vaixell Lifeline, després de cinc dies a la deriva davant les costes de l'illa.