[Vídeo] La coherència d'Artadi en parar els peus a una pregunta masclista de la premsa: ''no és cap a on va la societat catalana''

Ha estat durant la roda de premsa després del consell executiu d'aquest dimarts

Redacció| Durant la roda de premsa després del consell executiu d'aquest dimarts, un periodista ha preguntat a la portaveu del Govern, Elsa Artadi, sobre els èxits de la diplomàcia exterior catalana durant els anys del procés. "Em sembla que excepte Julian Assange i l'actriu aquella de 'Vigilantes de la playa', la de les 'tetes', segur que no em deixo cap president ni monarca ni primer ministre", ha dit. Un comentari que Arcadi ha trobat masclista i davant el qual ha volgut plantar-se.

"No pot ser que per una banda sortim a fer declaracions tot el dia i després es facin servir expressions masclistes", ha dit al seu torn de rèplica, quan també ha demanat més correcció en les properes preguntes, "sense ànim de coartar" la llibertat dels periodistes.



Davant la seva resposta, el periodista li ha retret la polèmica que va generar el dirigent d'ERC Lluís Salvadó en parlar de les "mamelles" de les candidates a conselleres de la Generalitat i Artadi l'ha frenat dient que no es tracta d'entrar en "si tu has dit això jo també ho puc dir". "Cap aquí no és cap a on va la societat catalana", ha sentenciat.



El grup de Junts per Catalunya ha publicat a la xarxa el moment amb el comentari "zero tolerància a les expressions i comportaments masclistes o sexistes".