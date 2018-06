Torra des de Washington: ''Tenim el dret i la voluntat de fundar el nostre estat independent''

No hi ha cap vot

En un discurs fet durant la inauguració del Catalonia America Council, una organització privada de foment de les relacions entre Catalunya i els Estats Units, Torra ha recordat que el passat 1-O els catalans "van exercir el dret a l'autodeterminació". "I ara hem de fer efectiu aquest mandat democràtic.

I és que el president ha remarcat als americans presents a la inauguració que "el dret a l'autodeterminació és essencial" per als catalans. "Volem que sigui eficaç amb totes les implicacions", ha sentenciat, al costat del líder del Catalonia America Council i exdelegat de la Generalitat als EUA, Andrew Davis.

Torra ha aprofitat també per denunciar des de la capital nord-americana la situació "d'estat d'emergència" que creu que viu Catalunya per la reacció de l'Estat a l'independentisme. "Tornem a tenir presoners polítics, exiliats i víctimes de la repressió", ha dit en el seu discurs en anglès. "La situació de regressió dels drets democràtics a Espanya és intolerable per a qualsevol democràcia", ha conclòs.

En aquest sentit, citant a l'expresident dels EUA Thomas Jefferson ha assegurat que actualment es viu a Catalunya una "situació complexa". "Ell va dir que quan un seguit d'abusos i usurpacions perseguint el mateix objecte evidencia un disseny per reduir la gent sota el despotisme absolut, és el seu dret, és el seu deure, fer fora aquest govern, i proporcionar nous guàrdies per a la seva futura seguretat", ha recordat Torra.

"Certament, no volem deposar cap govern. Però tenim el dret i la voluntat de fundar el nostre estat independent. No fem res contra ningú. Volem el millor per a tothom. Però també per a nosaltres", ha afirmat.