Així vol combatre Sánchez l'euroescepticisme

Última actualització Dimecres, 27 de juny de 2018 11:00 h

El president del Gobierno demana actuar amb “solidaritat, responsabilitat i empatia” en matèria migratòria

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Per “prevenir les nostres societats d’aquells que només garanteixen una involució i miren amb la nostàlgia de qui oblida les lliçons de la història”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha reivindicat aquest dimecres al Congrés dels Diputats els valors fundacionals del projecte Europeu com a eina per “prevenir les nostres societats d’aquells que només garanteixen una involució i miren amb la nostàlgia de qui oblida les lliçons de la història”.



Ho ha fet durant la seva compareixença per explicar la posició del govern espanyol durant la cimera europea d’aquest dijous i divendres on s’abordarà la resposta de la unió al repte migratori. Sánchez ha insistit que l’acollida del vaixell Aquarius va ser una “decisió excepcional” adoptada per raons de “solidaritat” i “humanitat”. Una mesura que va ser “una toc d’atenció” a Europa davant un fenomen “d’abast Europeu” que requereix una reacció “concertada” per part dels estats membres.



El president espanyol ha afirmat que el seu govern actuarà amb “solidaritat, responsabilitat i empatia”. En aquest marc, ha recordat que la “responsabilitat ens obliga a no caure en la temptació dels impossibles que genera el desencant de les expectatives frustrades i acaba alimentant el discurs rupturista dels euroescèptics”.

Sánchez ha afirmat que l’Estat assumirà les seves responsabilitats en aquesta matèria, perquè “és plenament conscient i està compromesa amb el dret a l’asil”, però ha reivindicat una reforma del sistema europeu comú d’asil des de la premissa que “la immigració irregular requereix un tractament diferent del dels refugiats”.

Notícies relacionades