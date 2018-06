Els voluntaris dels Jocs del Mediterrani intenten salvar la competició

Última actualització Dimecres, 27 de juny de 2018 11:45 h

Les 3.500 persones, que comparteixen la passió per l'esport, han rebut formació

Redacció | Samarreta blava i disposició de servir. Els 3.500 voluntaris són una peça clau per fer marxar l'engranatge dels XVIII Jocs Mediterranis a Tarragona. Controlar els accessos, situar el públic als seus llocs o ajudar els atletes són només algunes de les tasques encomanades a uns voluntaris que viuen l'esdeveniment com una experiència enriquidora.

Abans d'arribar als Jocs, han rebut formació específica en diferents àmbits –com allotjament, protocol, serveis sanitaris o promoció, entre d'altres- per garantir l'èxit organitzatiu. Pràcticament tots tenen un factor comú: la passió per l'esport. Els voluntaris expliquen que la seva afició a alguna de les disciplines incloses als Jocs va ser clau per animar-los a inscriure's per participar-hi, a més de les ganes d'estar presents en l'edició en què se celebra a la seva ciutat. La majoria ja tenien clar que volien participar en l'esdeveniment, que s'havia de celebrar el 2017, i han continuat les formacions per poder formar part del col·lectiu de voluntaris compromesos amb aquests Jocs.



En Jesús Arjona, coordinador de la resta de voluntaris a les proves de tenis, explica que està vivint una "experiència única" i que no hauria entès no participar en els Jocs Mediterranis de la seva ciutat. Amb la seva afició per al tenis, en Jesús està aprofitant l'esdeveniment per acostar-se a tenistes professionals i "compartir l'experiència amb jugadors de classe", amb alguns dels quals ja ha començat a forjar una relació més personal. A banda d'als atletes, els Jocs també li permeten conèixer gent diferent, ja que l'esdeveniment ha atret persones de 26 nacionalitats.



Vacances a la feina per fer de voluntari

Amb una durada de 10 dies, molts voluntaris han hagut de demanar vacances a la feina per poder ser-hi presents. És el cas d'en Jesús, que assegura que el voluntariat li està donant perspectiva i fent créixer professionalment. N'hi ha d'altres, més joves, que han aprofitat les vacances d'estiu dels centres escolars per inscriure's com a voluntaris. I és que a l'esdeveniment hi poden participar voluntaris de 16 anys, que just han acabat les classes als instituts i escoles, però també n'hi ha de més petits. Excepcionalment, al CT Tarragona vesteixen la samarreta blava de voluntari alguns nens, com l'Elena Castillo, que té 12 anys, o la Claudia Muñoz, de 15 anys. Elles dues, pertanyents al club de tenis, formen part del grup d'auxiliars a pista dels tenistes dels Jocs.

"Vam saber que es feien els Jocs a Tarragona i el club ens va proposar fer de recollidors de pilotes", explica la Claudia. "Ens feia molta il·lusió perquè són jugadors de tenis professional i ens feia gràcia venir", afegeix l'Elena. A dins del camp, dos se situen a cada fons de pista i un a cada costat de la xarxa, i cadascú té la seva funció ben assignada: "aplegar pilotes de fondo, dur el para-sol o portar la tovallola al tenista", detallen.

La Júlia Vadillo és una altra de les joves voluntàries que aquests dies col·labora amb els Jocs des del CT Tarragona. Ella, amb la família ja implicada amb els Jocs i amb ganes d'iniciar-se fent voluntariats, va decidir "tirar endavant" i viure una experiència més relacionada amb l'esport, com el tenis o el bàsquet, que li agrada tant. Admet que passa "moltes hores" col·laborant-hi però que "si ets voluntari, has d'estar disponible estar posat en tot i ser-hi sempre".

Entre les tasques de la qual se l'ha encarregat, la Júlia controla les entrades i sortides de tothom, que el públic estigui ben repartit a les grades, que la pista estigui en condicions, controlar els nens que recullen les pilotes o garantir que els jugadors "no s'alterin ni s'amoïnin perquè hi hagi soroll" i, per tant, assegurar que regna el silenci a la zona.

En el cas del tenis, s'ha format als voluntaris perquè sàpiguen una mica de tot, i és que les seves posicions han de ser intercanviables perquè els partits de tenis s'allarguen més que en altres competicions. Així, tots han de poder controlar els accessos o que es facin bé els canvis de recollir pilotes, per exemple, al marge de qüestions més específiques per a alguns voluntaris, com els que han de trencar les cordes de les raquetes perquè es puguin tornar a ajustar en la tensió que requereix cada tennista. "Hem fet tres sessions de formacions i cada dia en fem una d'informativa i brífings de totes les incidències", explica en Jesús, que diu que té una "confiança total" en els voluntaris perquè tots ja tenien una experiència prèvia en el món de l'esport.



Dividits per àrees

Els voluntaris dels Jocs Mediterranis estan dividits en diferents àrees, a les quals ells mateixos es van inscriure. Entre els àmbits d'actuació hi ha el d'atenció a les persones, acreditacions, allotjament, màrqueting, premsa, protocol, serveis sanitaris, transports, tecnologia, logística o suport a les competicions i als Jocs. Tots ells estan repartits pel territori, en les 33 disciplines esportives que es disputen en 16 municipis seu.

Entre els voluntaris, hi ha 140 joves vinguts de 25 països diferents, entre els quals hi ha nou refugiats acollits a Catalunya. La seva participació s'ha articulat a partir del projecte EVSMeGa, cofinançat per la Comissió Europea amb el programa Erasmus+.

El mecanisme del voluntariat dels Jocs Mediterranis va ser un dels primers que es va començar a moure, el 2013, en conèixer que Tarragona acolliria l'esdeveniment, en principi, fixat el 2017. Concretament, el procés de captació de voluntaris es va tancar amb 8.384 inscripcions, tot i que els organitzadors només en reclamaven uns 3.500 per assegurar-se que l'esdeveniment es podia cobrir amb seguretat. Amb una borsa tan multitudinària, l'organització va iniciar una fase de triatge per assegurar-se que tots els perfils quedaven coberts. El procés de formació bàsica i complementària es va articular amb el suport de la Diputació de Tarragona i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

