[Imatge] L'obsessió malaltissa dels seguidors de 'La Roja' amb puigdemont

Última actualització Dimecres, 27 de juny de 2018 12:45 h

La selecció espanyola ha servit a molts dels seus seguidors per mostrar amb orgull el seu nacionalisme espanyol

5 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció| Per molt que alguns no vulguin acceptar-ho, futbol i política fa temps que van lligats; sobretot en competicions com el Mundial d'enguany. I és que 'La Roja' ha servit a molts dels seus seguidors per mostrar amb orgull el seu nacionalisme espanyol i existeix una certa competició a la xarxa al voltant de la selecció de Fernando Hierro per veure qui és més espanyolista.

Mañana te mando 2 camisetas y se las acercas a los Jordis para que animen a España — manukolleja (@manukolleja) 20 de juny de 2018

I què és més patriota pel nacionalisme espanyol que l'odi al sobiranisme català? Res, segons l'usuari de Twitter @manukolleja, que es presenta a la xarxa social amb una fotografia de Francisco Franco i altra simbologia feixista (com una bandera de la Falange, per exemple) d'un famós restaurant que lloa la figura del dictador, Casa Pepe.Aquest home, doncs, ha volgut reivindicar-se com el més espanyolista del Mundial de Rússia, creant-se una samarreta de 'La Roja' amb el cognom de Carles Puigdemont al darrere i el número 155, en referència a l'article de la Constitució espanyola que es va aplicar a Catalunya per erradicar l'autogovern. El president a l'exili és un dels dirigents independentistes més odiats per l'unionisme, per ser la cara més visible del referèndum de l'1-O i la declaració d'independència del 27-O; a més del seu gran paper d'internacionalitzador del procés.Amb tot, l'odi espanyolista no es limita a ell, com deixa clar @manukolleja en contestar un comentari que li retreu la seva samarreta. "Mañana te mando 2 camisetas y se las acercas a los Jordis para que animen a España", escriu, mofant-se de l'existència de presos polítics a Espanya.