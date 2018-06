Tarragona vol tapar la mala imatge dels Jocs: ara, algunes competicions són d'accés gratuït

Última actualització Dimecres, 27 de juny de 2018 13:00 h

L'objectiu és evitar la imatge de les graderies buides

Redacció | Alguns recintes que acullen els Jocs del Mediterrani de Tarragona 2018, com per exemple el Palau d'Esports Catalunya o el Pavelló Municipal de Vila-seca han obert les portes i deixen entrar al públic sense entrada.

Com no podria ser d'una altra manera, l'objectiu principal és el d'evitar la imatge de la graderia buida que s'ha donat en moltes de les competicions des del primer dia dels Jocs, fins i tot, en la cerimònia d'inauguració.

Segons apunta el Diari de Tarragona, això passa des de fa, com a mínim, tres dies. Una bona mostra és el fet que en el partit d'handbol entre Portugal i Grècia, no es demanaven entrades.

Molta gent no tenia entrades i ho miraven a través del vidre. A l'interior hi havia una pila de seients buits. Veient el panorama, van decidir obrir les portes per tal que poguessin entrar, exposa el diari.

Asseguren però que es tractaria d'un cas aïllat perquè "la taquilla de venda d'entrades a l'Anell Mediterrani estava tancat i no sabien on comprar-les".

Malgrat tot, no és un cas aïllat perquè aquesta mateixa escena, s'ha repartit a Vila-seca amb les proves de lluita i lluita greco-romana.



Repartiment d'entrades

Per més inri, al Pavelló Olímpic de Reus, que se celebrava la prova de gimnàstica rítmica, s'haurien regalat entrades. Així ho explicaven alguns dels presents i asseguraven que els voluntaris donaven entrades a qui no en tenia.

El Diari de Tarragona exposa però que aquestes situacions no es repetiran en les proves que siguin semifinals i finals i que, ara per ara, l'objectiu és que les grades no estiguin buides.

