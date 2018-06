[Vídeo] Un tabarnés versiona l'himne del Barça en un penós homenatge a l'empresa que va denigrar Puigdemont

El tabarnés, que s'identifica com Martinet Rovira, ha canviat la lletra de l'himne del Futbol Club Barcelona per enaltir els que es dediquen a propagar l'odi contra Catalunya. Ell mateix, de fet, sembla sentir-se familiaritzat amb el boicot unionista als productes catalans quan canta un dels versos de la cançó: "Pigdemont es el mejor jamón, da igual si es catalán", diu.En el vídeo, també es mofa del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra -"mejor que la chis...torra"- i del dirigent d'ERC al Congrés espanyol, Gabriel Rufián, fent referència a un vi que venien des de la pàgina web amb el nom de "Rufián" i del qual s'especificava que està fet amb "la varietat xarnego". "Lazo amarillo lo verán y aplaudirán y en España triunfarán", acaba dient aquest ridícul homenatge musical a la catalanofòbia.

