Un atleta es fuga dels Jocs del Mediterrani de Tarragona

Evidentment, l'atleta no va disputar les proves de dilluns 25 i tampoc les del dimarts 26.

Tot i fugir ràpidament a França, Wissem va passar prèviament per la seva habitació, en un hotel de PortAventura, per recollir el passaport.

Mentre entrenava, Wissem va desaparèixer sense dir res. No s'ha sabut res d'ell fins passats tres dies.

No hi ha cap vot

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal