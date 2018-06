[Exclusiva] El documental del 20-S repeteix l'abraçada més celebrada de l'independentisme

Demà dijous a les 22.05H s’estrena a TV3 el documental en una emissió especial del programa “Sense ficció”. Produït per MEDIAPRO, dirigit per Jaume Roures i amb guió de Lluís Arcarazo, el documental és la reconstrucció minuciosa del que va passar aquell dia a la Conselleria d’Economia i Hisenda, a la seu de la CUP i als carrers de Barcelona, el 20 de setembre del 2017.

Als passadissos, tothom comentava la jugada entre commoció i ràbia, ja que el documental dilapida el fals relat construït per les clavegueres de l'Estat contra el procés, especialment contra els Jordis, empresonats com a ostatges polítics.

Un cop vist el documental, la gent no va poder aguantar-se i, després d'uns minuts d'aplaudiments, es va començar a corejar "llibertat" i i després "independència" tal com es pot veure al vídeo adjuntat.

Jaume Roures, fundador de Mediapro i director del documental, va voler oferir un petit discurs als assistents abans que es projectés el documental. Va ser llavors quan va aprofitar per tornar a fer un clam a la unitat independentista, a la dignitat del procés que van aconseguir ciutadania, entitats i partits remant a la una a favor de l'1-O. També va recordar que la Guardia Civil va registrar la seva empresa.

