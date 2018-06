La deriva unionista d'El Periódico els fa perdre un 20% dels lectors

Última actualització Dimecres, 27 de juny de 2018 16:00 h

Patacada en el darrer 'Estudi General de Mitjans'

Redacció| En els darrers temps, 'El Periódico' ha anat estretant els seus lligams amb l'unionisme de manera evident. La seva bel·ligerància contra el sobiranisme català -potser, pel suport econòmic cada vegada més present del poder espanyol- l'ha anat apropant a la línia editorial dels mitjans de la caverna mediàtica que millor representen el nacionalisme espanyol més ranci i això li ha passat factura amb l'audiència.



La capçalera dirigida per Enric Hernández ja no amaga la guerra que ha declarat contra la democràcia a Catalunya, arruïnant fins i tot el mitjà amb l’objectiu de seguir complint les directrius que li marquen les clavegueres de l’Estat. Així ho demostren les dades del darrer 'Estudi General de Mitjans' (EGM), on es mostra una pèrdua de 94.000 lectors diaris; és a dir, una baixada del 20,57% de consumidors del mitjà. Ara, compta amb 363.000 lectors al dia.Amb tot, sembla que la patacada de 'El Periódico' no farà reaccionar els seus directius, que segueixen prioritzant la guerra bruta mediàtica contra Catalunya. I és que, potser, ja es conformen amb que un dels mitjans del Grup Zeta aguanti més amunt en les posicions del rànquing de l'EGM; tot i que es tracti d'un diari esportiu com l'Sport (393.000 lectors diaris).