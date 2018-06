Dos moments inèdits que van fer esclatar riures i aplaudiments en la preestrena del documental '20-S'

Última actualització Dimecres, 27 de juny de 2018 16:30 h

El públic no va poder aguantar-se fins a dues vegades

2 ( 3 vots ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Ahir es va fer la preestrena del documental '20-S' de Mediapro que desmunten el fals relat de les clavegueres de l'Estat contra el procés i que usen per a justificar els ostatges polítics. A través de les imatges de fins a 35 fonts diferents, el documental repassa els fets que van succeir aquella jornada històrica a Barcelona. Però hi va haver dos moments del documental que van fer arrencar aplaudiments i riures de manera generalitzada i que aquí us expliquem.

El primer esclat de riures i aplaudiments generalitzats a la sala es van produir quan el documental narra el que va passar davant de la seu de la CUP aquell 20-S. Concretament, just quan la Policía Nacional espanyola rodeja els carrers de la seu a l'espera d'una ordre judicial per a fer un escorcoll a la seu del partit. Milers de militants custodiaven l'entrada durant tot el dia. Els dirigents anticapitalistes van decidir posar música per a distensionar l'ambient. Llavors un pla mostra un agent de la BRIMO que no pot aguantar el ritme contagiós d'una de les cançons que sona i es posa a moure els malucs i tronc amb una espècie de ball contingut.





'20-S' - Una estrena esperada Demà dijous a les 22.05H s’estrena a TV3 el documental en una emissió especial del programa “Sense ficció”. Produït per MEDIAPRO, dirigit per Jaume Roures i amb guió de Lluís Arcarazo, el documental és la reconstrucció minuciosa del que va passar aquell dia a la Conselleria d’Economia i Hisenda, a la seu de la CUP i als carrers de Barcelona, el 20 de setembre del 2017. El segon moment que la gent no va poder aguantar el riure és quan el documental transcriu i mostra un fragment de l'interrogatori del Fiscal al Major Trapero. Just quan el Fiscal li assegura al Major que només eren els Mossos qui custodiaven la porta del departament d'economia i no pas els agents de la Guardia Civils. Just quan pronuncia aquestes paraules, les imatges que es mostren demostren que el Fscal menteix vilment i la gent va esclatar.

Notícies relacionades