[Vídeo] Willy Toledo destrossa Ferreras en directe a 'La Sexta'

Redacció| La tensió ja era latent el passat 23 de maig, quan el periodista Antonio Ferreras va connectar des del plató de 'Al Rojo Vivo' amb l'actor Willy Toledo, que es trobava al centre pastoral 'San Carlos Borromeo' de Madrid per parlar sobre la seva negativa a comparèixer davant un jutge en veure's acusat d'un delicte contra els sentiments religiosos.

També ha tingut paraules pel Grup Planeta, propietari a la vegada d'AtresMedia (on hi ha 'La Sexta') i el diari 'La Razón', que Toledo ha titllat de "feixista". "Els mitjans de comunicació ens menteixen i sou responsables directes que la gent s'estigui tragant totes les mentides i manipulacions que aboqueu des d'aquest mitjà i tots els altres perquè insisteixo, els amos són els mateixos", ha etzibat. I ha citat al defensor dels drets civils afroamericans, Malcom X, que deia que "si no esteu previnguts davant dels mitjans de comunicació, us faran estimar l'opressor i odiar l'oprimit".



Quan els periodistes Xavier Sardà i Nativel Preciado han intentat convèncer-lo que Espanya és una democràcia, ell ha recordat els anys del PP al Gobierno. "Catorze anys ha governat una organització criminal, que ara hagin condemnat a uns quants està molt bé ... Però, on hi ha el president del Govern?", ha dit per assenyalar també el PSOE com "una altra organització criminal" i recordar la impunitat de Felipe González pels GAL. "PP i PSOE són exactament el mateix", ha sentenciat i ha denunciat també la manca de separació de poders a Espanya.



Clatellada a Nativel Preciado



La periodista Nativel Preciado s'ha dirigit a Toledo per retreure-li que "si hagués viscut en el franquisme sabria valorar aquesta democràcia imperfecta" però ha acabat rebent una clatellada. "El que no hagués fet és com vostè, treballar al diari 'Arriba', òrgan oficial de la Falange" i "col·laborar amb el franquisme", li ha etzibat. A continuació, podeu veure un fil amb diversos vídeos de les intervencions de Toledo.



Unidos Podemos extrema izquierda: pic.twitter.com/WsGpBoQZeF — Bernat Castro (@Berlustinho) 27 de juny de 2018

Toledo ja va enfrontar-se a Ferreras aleshores, assegurant que el fet que "els mitjans seguiu sostenint que vivim en democràcia us fa responsables que el poble espanyol pateixi aquest assetjament" i afirmant que 'La Sexta' li "té prohibit treballar des de fa cinc anys en aquest país" per emetre les seves opinions polítiques. Va ser aleshores quan el presentador va decidir convidar Toledo al seu plató, invitació que s'ha materialitzat avui mateix, el dia abans de la nova citació judicial a la qual s'enfronta. Una data que -amb tot- no ha coartat l'actor en les seves crítiques contra Ferreras i el sistema mediàtic espanyol.Ha arribat, fins i tot, a acusar-lo d'explotar els treballadors del programa. "Dius que aquest programa és democràtic, i jo et pregunto: T'has preocupat dels sous de la gent que hi ha aquí al darrere? Càmeres, gent de producció, becaris... Quant cobra aquesta gent?"; a la qual cosa Ferreras ha respost "pregunta amb qui preferirien treballar, amb mi o amb tu". "Jo ja els he preguntat i ho sé. A tots els platós als quals vaig em preocupo de preguntar a la classe obrera el que guanyen", ha assegurat Toledo.Davant els intents de Ferreras de desviar-se del tema, l'actor ha continuat insistint. "T'has ocupat dels sous de la gent que treballa per a tu? 700 euros et sembla un bon sou?". "No, no em sembla un bon sou, i em barallo perquè tinguin millors condicions", ha afirmat Ferreras. "Jo sóc un burgès, i vaig néixer així (...) però com que tinc dignitat i sóc comunista li pregunto a la gent que està explotada en aquesta cadena i a Atresmedia", ha afegit per retreure-li el seu passat com a director de comunicació de Florentino Pérez, que ha titllat "d'explotador, milionari, lladre o fill d'un lladre".