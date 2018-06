Els Jocs del Mediterrani ja van començar amb mal peu fa un parell d'anys amb la mascota com a protagonista

Els fets van passar el 13 de juliol de l'any 2016 a Tarragona en un acte dels més prematurs sobre els Jocs on havia de fer acte de presència en Tarracvs, la mascota oficial. Resulta que el seu ciclòpit i voluminós caparró amb el casc romà no passava per la porta de les instal·lacions i no va poder pujar a l'escenari.Tal com informava el DiariMes.com , el pobre Tarracvs va viure una situació incòmoda quan, en la seva alegre visita als nens del Campus TEC, al col·legi Sant Pau es va haver de quedar a les portes i esperar a que ells sortissin ja que no entrava per la porta.