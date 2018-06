[Vídeo] Contundent resposta d'un raper sabadellenc a la seva condemna a presó per part de l'Audiència Nacional

Última actualització Dimecres, 27 de juny de 2018 19:30 h

Denuncia l'intent de la justícia per "emmordassar-lo"

Redacció| El raper de Sabadell Elgio ha fet públic aquest dimecres un nou videoclip a través de les xarxes socials en els que denuncia els intents de la justícia per "emmordassar-lo" i voler-lo "amb la boca tancada". És la seva resposta a la condemna a dos anys i un dia de presó per enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons a què el condemna l'Audiència Nacional.

La cançó d'Elgio 'Riesgo abstracto' assegura que l'acusació està basada en "mentides inventades" i que la veritable violència és el finançament de les guerres d'Afganistan, Síria o Gaza. "Si una cançó us sembla violenta no vulgueu veure una població desperta", recita la tornada de la cançó que avisa la fiscalia: "Agraeix que la meva arma és la meva veu. Un bolígraf i un quadern vell us fa més mal que un tret a l'entrecella".El passat 1 de gener, elva publicar un reportatge sobre el seu cas i altres membres del grup de rap 'La Insurgencia', que han patit el mateix que ell. El podeu llegir aquí