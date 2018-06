Un estudi col·loca Barcelona com la quarta ciutat més atractiva del món per a treballar

Última actualització Dimecres, 27 de juny de 2018 20:30 h

Madrid cau a l'onzena posició

Gerard Sesé @gerardsese | La prestigiosa consultoria internacional The Boston Consulting Group (BCG) en un dels seus últims informes considera que Barcelona és la quarta millor ciutat del món per anar a treballar. Només per darrere de Londres, Nova York i Berlín. Madrid cau fins a la posició número 11.

La capital del Regne Unit segueix sent la ciutat número u que els estrangers diuen que s'hi traslladaran per a treballar i, per tant, viure-hi. Nova York segueix al número dos. Després Berlín i Barcelona les segueixen. Madrid no apareix fins a la posició número 11.

L'estudi explica que quan es pregunta a les persones sobre les ciutats on treballen, solen esmentar les grans metròpolis de la UE i dels EUA. Aquestes dues regions del món acullen dos terços de les 30 ciutats més populars per a treballar des de les perspectives dels estrangers. Però les ciutats d'altres zones estan començant a cridar l'atenció com Dubai i Abu Dhabi. Qui també ha avançat amb força el rànquing és Hong Kong, una altra ciutat no occidental.