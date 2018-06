Jaume Alonso-Cuevillas ha visitat avui el Centre Cívic Pere Quart en un acte de l’ANC de les Corts de Barcelona on ha atès les preguntes lliures de tots aquells assistents (la sala d’actes era plena del tot) que ho han desitjat i també per explicar en quin moment es troben els casos que porta el seu despatx d’advocats en les defenses de Carles Puigdemont, Lluís Puig i Clara Ponsatí així com els imputats per l’Audiència Nacional per haver acompanyat a l’exili el President gironí.

Cuevillas ha volgut destacar que "el problema no és el Llarena" sinó que és tota la sala segona del TS que segueixen "amb el turbo posat" i que es creu profundament que els acusats han comès delictes de rebel·lió i sedició i ha avisat: "aviat tindrem unes acusacions brutals amb moltes penes de presó, hem d'estar preparats".

El canvi de Gobierno

Sobre el canvi de Gobierno i la conseqüent nova Fiscal General de l'Estat ha sentenciat que "si políticament si deixen a la nova Fiscal rebaixar les penes o no i si s'enfronta als altres fiscals".

Sensacions divergents dins i fora d'Espanya

Per l'advocat, el panorama a l'Estat espanyol no pinta bé: "Els advocats tenim la sensació de xocar contra un mur" però ho contraposa amb el que passa fora de l'Estat espanyol: "afortunadament tenim 3 causes fora i som optimistes".

Per una banda ha volgut recordar que "tots els advocats que tenim a fora són uns autèntics cracs" i per l'altra s'ha atrevit a fer prediccions, tot i que cautelosament: "calculem que a mitjans de juliol Alemanya es pronunciarà. Creiem que serà favorable. Gonzalo Boye és molt optimista. Jo estic convençut que la rebel·lió estarà descartada i la malversació crec que a un 70% de possibilitats que també.

Respecte al que pot passar a escòcia ho ha definit com a "divertit": "s'ho han pres molt a fons i es possible que citin a declarar persones rellevants d'Espanya que segurament no hi aniran".







Una estratègia inquietant

Cuevillas ha deixat caure una possible estratègia de la defensa però, després, quan se li ha demanat que especifiqués des del públic no ho ha volgut fer i s'ha limitat a dir que intentaran "valdre les sentències positives a Europa perquè afectin dins de l'espai lliure europeu" això vol dir també Espanya.

Un sistema judicial podrit

L'advocat ha volgut recordar que és a "la cúpula del sistema judicial on tenim el problema i no a tot el sistema". S'ha referit a la politització que té la institució i que les places s'aconsegueixen per contactes i no pas per un sistema de meritocràcia perquè Espanya "viu encara en una concepció autàrquica, ja que no va fer bé la transició i el procés català està fent aflorar les mancances de l'Estat espanyol".

L'opinió pública europea ha canviat

Segons Cuevillas, l'opinió pública europea "està escandalitzada" especialment després de l'1-O. A més, ha narrat que "en el moment en què 3 països europeus diuen que això no és delicte tenim una oportunitat i intentarem usar-ho jurídicament a Espanya".

Què ha passat amb els Querellants per la República?

Cuevillas ha explicat que amb els Querellants per la República hi ha hagut "una manca de comunicació fluida". S'ha defensat al·ludint que "nosaltres coneixem totes les peces, els tempos i estratègies dissenyades i hem cregut que ens podia interferir negativament la presentació de la querella en aquest moment". Una vegada més ha dit que hi ha coses que no poden explicar amb més detall i s'ha disculpat "en cap cas he volgut mostrar supèrbia, potser no m'he explicat bé".

Frases per el record

La xerrada i posterior entrevista amb el públic ha estat de to distès i l'advocat ha mostrat una faceta de showman no massa coneguda quan es passeja als mitjans. Ha arrencat alguns riures quan ha aconsellat que "ningú s'inculpi tal com les gasta Espanya". També ha fet broma sobre la possibilitat que hi hagi una sentència exculpatòria a Espanya "en aquest cas agafaré una trompa descomunal".

Sobre les peculiaritats i absurditats del cas que està portant amb la defensa dels exiliats ha assegurat que porta "35 anys fent d'advocat però els últims 34 no compten". També ha destapat les seves preocupacions pels viatges de Puigdemont: "El president no em consultava els viatges i m'agafava un cobriment de cor cada cop".

Sobre el retorn dels exiliats ha explicat que només hi ha dues possibilitats: "podrà ser perquè Catalunya és lliure i podran tornar o esperar 20 anys fins que prescriguin els delictes". Per acabar ha explicat que "el curs que ve serà molt dur en veure les peticions de presó i els delictes imputats però al final de tot aquest patiment estigueu segurs que guanyarem".