Les fotos de Pedro Sánchez imitant Obama inquieten al PSOE

"Els perdrà la sobreactuació", explicava un diputat socialista a El Español. "L'únic que els importa és la imatge". Les fotos publicades han generat malestar dins del mateix PSOE. "Encara sort que no han escollit altres parts del cos per descriure'ns el Gobierno", exposava un altre.

.@sanchezcastejon vuela a la cumbre de Bruselas a defender la #Europa de los derechos sociales y luchar contra la xenofobia. Por una #Europamejorpic.twitter.com/lSu9wyuUub — La Moncloa (@desdelamoncloa) June 24, 2018

Les crítiques també arriben d'altres partits i formacions, ja que diuen que potser el seu govern serà de gestos però no de gestió. Segons aquest digital, al PSOE reconeixen que la majoria de mesures amb les quals es van presentar a les eleccions no són viables per la falta de suport al Congreso.