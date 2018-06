La xarxa s'omple de catalanofòbia després de l'eliminació d'Alemanya del Mundial

Synera Barcelona Barcelona

28 de juny de 2018, 11.51 h

#3



Primer que fotin un Nuremberg i a purgar el nazisme espanyol i la seva col·laboració amb Hitler i Mussolini.



Alhora la destrucció de la Vall del Caido i desenterrament i búsuqde dels desapareguts arreu d'aquest Estat injust i impune



Cerca acurada de nadons robats i desapareguts.



Ja no ens deixarem entabanr mai més per aquesta colla de vividors, nazis, racistes, provocadors i creadors d'odi que no tenen més per vendre que una Marca tufent i obsoleta, sense cap mena de futur.



Espan... Llegir més