Fair Trials assenyala l'ús ''desproporcionat'' de l'Estat amb les euroordres

Diu que a Espanya li manca "coneixement tècnic" sobre com funcionen

Redacció | A Espanya li manca "coneixement tècnic" sobre les ordres europees de detenció (OEDE) i altres mètodes de cooperació judicial entre estats. Així ho assenyala l'organització Fair Trials en el document 'Més enllà de l'entrega', publicat aquest dijous. L'organització veu "problemes" en "l'aplicació pràctica" de l'emissió d'una ordre europea de detenció i creu que l'Estat en fa un ús "desproporcionat".

En el cas de l'Estat, la investigació l'ha dut a terme Rights International Spain i es basa en casos ocorreguts en els darrers anys.



"Sens dubte, un millor coneixement dels instruments permetria un ús més adequat de mesures alternatives a la presó provisional o la sol·licitud de substitució de l'OEDE per a les persones privades de llibertat, en casos de compliment de pena", exposen en l'informe sobre Espanya les expertes de Rights International.



Per altra banda, critiquen que hi ha una "falta de coordinació" entre els òrgans judicials i la Fiscalia i insten a una millor coordinació i coneixement dels instruments de la UE per evitar "situacions absurdes". En aquest sentit, recomanen a la Fiscalia la promoció de "cursos de formació especialitzada" en instruments de reconeixement mutu a la UE, amb especial èmfasi en les euroordres i les directives processals.

Segons els experts, "un dels problemes bàsics és la manca de coneixement tècnic en relació amb el funcionament dels instruments de reconeixement mutu a Espanya".La investigació posa en relleu que els principals "problemes, proves i reptes" tenen a veure amb "l'aplicació pràctica" a l'hora d'emetre una euroordre. En "molts casos", indiquen, l'ordre s'aplica de forma "desproporcionada" davant d'altres alternatives de cooperació judicial i mesures de reconeixement mutu que són menys "oneroses" en termes dels drets de la persona requerida.