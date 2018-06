L'ambaixador espanyol als EUA és un exministre de Defensa de Rajoy que va amenaçar amb una intervenció militar a Catalunya el 2015

Última actualització Dijous, 28 de juny de 2018 13:00 h

Va advertir que davant una declaració d'independència "les Fuerzas Armadas cumpliran estrictament la constitució i la llei"

7 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



@JoanSole_ | Pedro Morenés no és precisament una figura gaire desconeguda, l'episodi que ahir va provocar durant la recepció oficial a Washington que va organitzar Smithsonian Folklife Festival amb les delegacions de Catalunya i Armènia, amb un discurs on va titllar de "mentider" el president Torra, és la continuació d'una història que ve de lluny.

© ACN Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes morenés

L'actual ambaixador fou ministre de Defensa del Gobierno de Mariano Rajoy i una de les veus més bel·ligerants contra el procés català. Tant és així, que setmanes abans de les eleccions del 27 de setembre del 2015, on per primera vegada l'independentisme guanyava per majoria absoluta, Morenés va amenaçar amb una intervenció militar si a Catalunya es produïa una declaració d'independència: "Si hi ha una eventual declaració d'independència les Fuerzas Armadas compleixen i compliran estrictament la Constitució i les lleis".

Lluny de retirar o matisar les paraules, Morenés, en una nova entrevista a Radio Nacional de España va reafirmar la seva amenaça: "Aquí cadascú ha de complir amb el seu deure, les Fuerzas Armadas, els governants i els governats. Tothom ha de complir amb el seu deure i res més. I si tothom compleix amb el seu deure, li asseguro que no farà falta cap tipus d'actuació com la que vostè planteja".

Morenés justificava l'actuació militar contra Catalunya assegurant que les Fuerzas Armadas "són absolutament i perfectament democràtiques" i estan "subjectes a l'estat de dret com qualsevol altra institució". En aquesta línia, va recordar que tots els responsables polítics han jurat "complir i fer complir la Constitució".