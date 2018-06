[Exclusiva] La reunió entre Ciudadanos i el Govern que desmunta el culebrot d'Arrimadas

Última actualització Divendres, 29 de juny de 2018 05:00 h

La formació taronja ha acabat fent més màrqueting que política

M.B| Per tots és sabut que la política incorpora des de fa anys tocs del màrqueting, el problema ve quan l'ordre dels factors s'inverteix; quan la tasca que fan els partits té més de màrqueting que de política. Un gran exemple d'això el dóna la líder de 'Ciudadanos' al Parlament, Inés Arrimadas, per la qual la imatge i la creació d'una espècie de relat en forma de culebrot al voltant del procés ha passat a ser prioritària. Ja no importa què és el millor per Catalunya i els catalans, sinó qui queda millor fent què en una pantalla.





Tots els mitjans van fer-se ressò fa unes setmanes de la trucada de la líder de l'oposició al president de la Generalitat, Quim Torra, per "rebaixar tensions" i explicar-li -segons es van encarregar de difondre fonts del partit i, posteriorment, un comunicat- la proposició de llei que el grup taronja havia registrat al Parlament sobre "recuperar la convivència" a Catalunya. Però, si tant li preocupava a 'Ciudadanos' parlar amb el Govern sobre això, per què no va acceptar les repetides invitacions de Torra a reunir-se amb ell al Palau de la Generalitat pel simple fet que hi hagués penjats de la façana de l'edifici un llaç groc i una pancarta sobre els presos polítics i exiliats? Pur màrqueting, una escena artificial creada per ser captada pels mitjans i difosa a les xarxes socials que acontentaria els seus seguidors.Però, per la porta del darrere, 'Ciudadanos' va fer una altra cosa diferent de la que tant s'havia vantat públicament. Segons ha pogut saber, la mà dreta d'Arrimadas al Parlament, Carlos Carrizosa, es va reunir amb el número dos del Govern, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Pere Aragonés, a la seva conselleria. Allà, els treballadors hi tenen un retrat d'Oriol Junqueras amb el qual demanen la seva llibertat i conten els dies que porta empresonat a Madrid per la justícia espanyola. Aleshores, res de declaracions ni comunicats, cap mena de difusió per seguir mantenint el clímax del culebrot i continuar amb la hipocresia. Però, per quan la solució política?