[Document] Aquestes són les presons catalanes on han demanat el trasllat els presos polítics

Llarena no veu "cap raó processal" per no fer-ho

Redacció| El jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència on confirma que no veu "cap raó processal" per no traslladar Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a presons catalanes, tal i com han sol·licitat. Forcadell ha demanat el trasllat a la presó de dones de Barcelona, Bassa a la presó de dones de Girona, Sànchez a Quatre Camins i Cuixart a Brians II.

Els 'Jordis' van ser els primers en ser empresonats per la justícia espanyola © Roger Pi de Cabanyes

Etiquetes acostament, presos politics





El Tribunal Suprem va rebre dimecres quatres escrits procedents de les presons de Soto del Real i Alcalà-Meco on els directors dels centres preguntaven si el jutge tenia algun "inconvenient" per procedir al trasllat de Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, tal i com ells mateixos havien sol·licitat. Falta encara rebre els escrits procedents del centre penitenciari d'Estremera, on estan reclosos Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Raül Romeva. En el cas de Junqueras i Romeva, la seva defensa ja ho va sol·licitar a finals d'abril, Rull i Turull ho han sol·licitat avui mateix i Forn ho farà al llarg d'aquest dijous, segons confirmen les seves defenses.

En els escrits dels reclosos a Soto i Alcalà-Meco es demana el trasllat per "raons de vinculació familiar" a centres propers a les seves llars. Bassa demana anar a la presó del Puig de les Basses (a l'Alt Empordà), Forcadell al centre de dones de Barcelona –conegut com a Wad-Ras-, Sànchez a Quatre Camins, a la Roca del Vallès i Cuixart a Brians II, a Sant Esteve Ses Rovires.

El reglament penitenciari estableix que la competència per demanar un trasllat és d'Institucions Penitenciàries (que depèn de la Conselleria d'Interior) i que s'ha de notificar al jutge instructor. En una providència, Llarena respon als centres penitenciaris que "no existeix cap raó processal que condueixi a la custòdia dels processats en cap centre penitenciari concret". Ara bé, el jutge deixa la decisió en mans del Ministeri de l'Interior, ja que és qui té la competència per efectuar aquesta mena de trasllats.

Instrucció tancada, tot i que no formalment

Si Llarena no s'oposa a l'acostament a Catalunya és perquè considera que la instrucció està tancada i ja no necessitarà tenir els presos a la seva disposició per si els ha de tornar a citar a declarar o cal practicar proves que requereixin la seva presència.

Diverses defenses també han sol·licitat noves diligències al jutge Llarena, que encara no ha confirmat tampoc si les accepta o les rebutja. Ho haurà de comunicar a les parts abans de donar per tancada la instrucció. En tot cas, totes les diligències sol·licitades són testificals i documentals i, per tant, no requeririen la presència dels presos polítics.

Formalment, el jutge donarà per tancada la instrucció quan dicti interlocutòria de conclusió dels sumari i enviï la causa a la sala per tal que obri judici oral.

Procediment per als trasllats

En primer terme, els presos són els que han de sol·licitar a Institucions Penitenciàries el trasllat de presó. Segons fonts de les defenses, tots ells ja ho haurien fet. Llavors, un cop Institucions Penitenciàries ho ha notificat al jutge instructor i si no ha rebut cap objecció, la Junta d'avaluació de cada centre penitenciari es reuneix per estudiar el trasllat.

Els presos polítics catalans estan repartits en tres presons: Soto del Real (Jordi Sànchez i Jordi Cuixart), Alcalà-Meco (Dolors Bassa i Carme Forcadell) i Estremera (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull). Per tal, cadascun dels tres centres haurà d'avaluar aquests trasllats en les seves respectives juntes.

Cal també que hi hagi un informe que acrediti la vinculació familiar dels nou presos polítics. Com que la Generalitat té la competència de presons (és l'única comunitat autònoma espanyola que la té transferida), en base a l'informe d'arrelament i la petició que li faci Institucions Penitenciàries haurà de decidir a quin centre penitenciari català interna a cadascun d'ells.