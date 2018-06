La CUP Tarragona demana la dimissió de Ballesteros i Villamayor

Última actualització Dijous, 28 de juny de 2018 16:00 h

"És innegable que Tarragona està sent el centre de les mirades gràcies a uns Jocs Mediterranis 2018 que estan fent història"

Redacció | "Encara no han acabat els jocs però amb el que ja hem vist en tenim prou". La CUP considera que l'organització des Jocs del Mediterrani ha deixat en ridícul la ciutat. I per això, demana la dimissió tant de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, com del màxim responsable polític dels JJMM, Javier Villamayor.

"És innegable que Tarragona està sent el centre de les mirades gràcies a uns Jocs Mediterranis 2018 que estan fent història, però no pels èxits que augurava l'alcalde Ballesteros, sinó pel desastre absolut que des de la CUP ja fa molt de temps que s'havia anunciat", han comentat.

Però fins i tot s'han superat els pronòstics. "El monumental desgavell organitzatiu s'està demostrant jornada rere jornada, des de la desastrosa cerimònia inaugural fins als incidents diaris com l'esfondrament de la pista de bàsquet, la manca de material mèdic o la vaga d'àrbitres en protesta per impagaments. El seu màxim responsable polític, el conseller Villamayor, ha de deixar de mentir i treure pit, ha d'assumir les seves responsabilitats davant l'esperpent que estan mostrant al món els "seus" jocs i dimitir".

Però per la CUP, els incidents viscuts els darrers dies no són simplement anècdotes sinó el resultat de tenir una estructura organitzativa insuficient. "No és quelcom que no es podia preveure quan estem davant del primer esdeveniment esportiu internacional que es posposa per una causa que és de força major sinó pura negligència. Haver seguit endavant amb els JJMM 2017 en comptes de fer marxa enrere el 2015, quan era evident que no hi havia el fiançament suficient per fer-los possibles, va ser una autèntica temeritat". "Si a l'alcalde li importés realment la ciutat que governa, ell mateix hauria anunciat la seva dimissió", han detallat'.

La CUP considera que arribades a aquest punt la prioritat ha de ser no malmetre'n més la imatge, deixar de contribuir en la seva militarització i no malbaratar més recursos econòmics públics. "Ens consta que, de cara a la cloenda, ja s'estan regalant entrades a tort i a dret per tal d'evitar un ridícul com el de la cerimònia d'inauguració. Confiem que, com a mínim, les reparteixin equitativament en favor de la pluralitat que caracteritza Tarragona".

Els cupaires exigeixen una valoració global dels jocs i que tant Villamayor com Ballesteros, assumeixin les conseqüències d'aquests.

"El malbaratament de recursos públics, la instrumentalització de l'esdeveniment en favor dels interessos espanyolistes, la militarització de la ciutat i el desgavell organitzatiu, juntament amb l'absència total d'assumpció de responsabilitats o autocrítica, ens situen en el deure d'exigir la dimissió, tan bon punt finalitzin els Jocs Mediterranis, del màxim responsable polític dels JJMM, Javier Villamayor, així com de la màxima autoritat a la nostra autoritat, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros", han expressat a través d'un comunicat.