Armènia, candidata a primer país a desafiar l'Estat espanyol i donar suport a la República

Tot just després de l'obertura oficial l'ambaixador espanyol que afirma que es va "autoconvidar" va llegir un discurs que va negar l'existència de presos polítics a Espanya, cosa que va provocar la indignació de la delegació catalana i la seva conseqüent protesta. Després d'alguns balls a la sortida, l'ambaixador d'Espanya es va acostar al president armeni, Armen Sarkissian, per saludar-lo amb una encaixada de mans i va ser rebutjat i ignorat. L'agència acaba exclamant: "Respecte!".

