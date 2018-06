[Vídeo] Els Mossos no deixen que una unionista hiperventilada retiri llaços grocs en un polígon per on ha de passar Felipe VI

28 de juny de 2018, 18.38 h

BE PELS MOSSOS. MOLT BE PELS MOSSOS QUE FAN LA SEVA FEINA SENSE POR A LES INTIMIDACIONS, QUE UTILITZEN ELS UNIONISTES AMB TOTA LA BARRA DEL MON, SABENT QUE ELLS ESTAN EMPARATS. QUINS VALENTS DE PACOTILLA. DESCERVELLATS ES EL QUE SON. LA NOSTRA GENT, EL NOSTRE POBLE SI QUE HA DEMOSTRAT ENTERESA I VALENTIA, A MES D'ENTENIMENT FENT FRONT A LES AGRESIONS ESPANYOLISTES, SENSE COMPORTAR-SE COM ELLS, QUE, PER LA SEVA DESGRACIA NO PODRAN GAUDIR MAI D'AQUESTA SATISFACCIÓ. SER CATALA, NO TE PREU.