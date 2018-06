Última actualització Dijous, 28 de juny de 2018 18:30 h

Ha agafat una perspectiva totalment diferent amb tot el que ha succeït a Catalunya 365 dies després

M.B| En comunicació política, és habitual que els dirigents dels partits aprofitin dates assenyalades al calendari per llençar missatges concrets al voltant del seu discurs i el dia de l'orgull LGTBI és especialment atractiu en aquest sentit. Així ho demostrava el número dos de 'Ciudadanos' al Parlament, Carlos Carrizosa, fa justament un any; quan publicava al seu Twitter una piulada reivindicant el Pride 2017. Però el que el 28 de juny de l'any passat es podia entendre com un simple gest comunicatiu, ha agafat una perspectiva totalment diferent 365 dies després.

I és que, en l'esmentada fotografia, Carrizosa posava amb Jordi Turull, actualment empresonat per la justícia espanyola amb totes les seves complicitats i les del seu partit que -avui, fins i tot- ha carregat contra la possibilitat que sigui traslladat des d'una presó madrilenya a una catalana per estar més a prop de la seva família. "Avui al Parlament amb en Jordi Turull, dos ciutadans junts per l'orgull LGTBI", publicava fa exactament 365 dies, juntament amb una imatge on se'l pot veure abraçant Turull amb un somriure d'orella a orella.Una instantània que vista actualment demostra (a banda de manca d'humanitat) que si algú és culpable de la "fractura social" a Catalunya de la que tant parla 'Ciudadanos' és precisament l'unionisme. I, si es vol rebatre, caldria preguntar-li a Carrizosa perquè no ha pogut repetir la fotografia amb Turull pel dia de l'orgull LGTBI d'enguany.