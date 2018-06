[Imatges] El camí que haurà de fer Felipe VI per arribar al Celler de Can Roca li traurà la gana

Última actualització Dijous, 28 de juny de 2018 20:30 h

Els CDRs decoren a l'extrem amb llaços grocs els tram de carretera que haurà de fer el rei per accedir al Mas Marroch

Gerard Sesé @gerardsese | Els reis d'Espanya són avui a Girona per assistir a la gala de premis Fundació Princesa de Girona que se celebra aquesta tarda al Mas Marroch de Vilablareix (Gironès). Aquest indret és el centre d'esdevenimients del restauran el Celler de Can Roca, on els germans oferiran també el sopar d'aquesta nit. Però és molt possible que a Felipe VI se li indigesti el selecte menú després d'haver perdut la gana durant el viatge.

Diversos agents dels Mossos d'Esquadra davant d'un grup de persones concentrades a Salt en contra de la presència del Rei © ACN Comparteix Tweet

Llaços grocs en tanques, pals de llum, i pintats a l'asfalt de la carretera de #Vilablareix, al #Gironès, per rebre aquesta tarda als Reis d'Espanya en la Gala d'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona @FPdGi pic.twitter.com/yQQcy6O6D8 — CatInfo Girona (@Cati_Girona) 28 de juny de 2018

Carretera de Mas Marroc Vilablareix, preparada per ka rwbuda a Felip vi pic.twitter.com/22GgrzOBsV — Josep Sola (@jepsolapuig) 28 de juny de 2018

Llaços grocs a tort i a dret. Això és el que es trobaran Felipe VI i doña Letízia Ortiz per accedir al Mas Marroch del Celler de Can Roca. No només els CDRs han convocat concentracions de rebuig als monarques espanyols sinó que, a més, els veïns de la zona han inundat tots els accessos i carreteres que condueixen a l'indret on se celebra la gala amb llaços grocs: a les tanques, pals de llum, i pintats a l'asfalt de la carretera, a reixes... fins i tot hi ha pintats a terra elefants o consignes de "Som República". Segur que els Borbons perdran la gana, una llàstima, ja que un dels millors restaurants del món serà l'encarregat del menú.