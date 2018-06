El documental del 20-S arrasa com un partit de Champions amb un 34,8% de 'share'

!! !!★!! !! PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| || .L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat || ||★|| ||

29 de juny de 2018, 09.40 h



Si quan he escrit el comentari 1 de http://www.directe.cat/noticia/786151/portades-el-mundo-carrega-contra-torra-per-muntar-un-escarni-a-washington#comentaris ja hi hagués hagut awuesta altra notícia on som ara, és aquí que l'hauria penjat.



Es veu que he matinat més jo que els redactors de Directe!



Ara repetiré el comentari, perquè ... Llegir més