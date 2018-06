Anna Gabriel aconsegueix un permís de residència a Suïssa per 5 anys

Última actualització Divendres, 29 de juny de 2018 10:00 h

La cupaire començarà aviat un doctorat a la Universitat de Ginebra

Redacció | "La setmana passada -que vaig ser allà- li va arribar el permís de residència per cinc anys. A ella li va donar una tranquil·litat, d'optar a una feina o presentar-se a convocatòries que fins ara era més difícil". Així explicava Maribel Sabaté, mare d'Anna Gabriel, com la seva filla ha aconseguit el permís de residència per cinc anys a Suïssa.

"Ellà està bé. S'està movent molt. Està col·laborant amb una ONG. Té feina amb l'anglès i repassant la documentació abans de començar la universitat al setembre o l'octubre", ha avançat RAC1 en una entrevista que s'emetrà a Ona Bages.

Maribel Sabaté, amb 72 anys, explica que quan la seva filla li va dir que marxaria va ser el dia més dur de la seva vida. Malgrat tot, ho va acceptar perquè entén que Gabriel ho ha fet per no trair els seus ideals. "Quan ella pren aquesta decisió, diu jo no vull passar ni un dia de la meva vida a la presó, amb unes relíquies del franquisme que et volen humiliar i no vull passar aquest tràngol", comenta.

Sabaté també explica que Gabriel no ha parat quieta des que va arribar a Suïssa i que està ocupada entre col.laboracions amb entitats, cursos d'anglès i aviat també començarà un doctorat a la Universitat de Ginebra. "Ellà està bé. S'està movent molt. Està col·laborant amb una ONG. Té feina amb l'anglès i repassant la documentació abans de començar la universitat al setembre o l'octubre", detalla.

"Em truca ella. Tu si no estàs bé digue-m'ho. Però si no estàs bé, m'ho he de creure". Explica que el seu germà encara no l'ha vist i que ella hi tornarà de visita el mes d'agost: "Molts dies quan em vaig a dormir penso, que no em passi res i pugui tornar-la veure. El dia 1 d'agost anirem amb tots perquè el seu germà no l'ha vist i en tenen moltes ganes"

