La manca de diàleg de Colau amb l'oposició l'obliga a retirar del ple iniciatives per a la ciutat

Suspèn el punt per acordar l'agenda dels temes principals a resoldre entre Barcelona, el govern espanyol i la Generalitat per manca de suports

Redacció | L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha retirat del ple municipal el punt per acordar l'agenda dels temes principals a resoldre entre la ciutat, el govern espanyol i la Generalitat, escenficiant, un cop mes, la manca de suports del govern municipal.

El president del grup municipal del PSC, Jaume Collboni, ha assegurat que Colau ha demostrat de nou un episodi de "manca de diàleg" amb la resta de partits. i ha lamentat que enlloc "aprofitar l'oportunitat", "improvisa" una llista de propostes "que vol que parlem". "Així no es fan les coses ni es construeixen les majories", ha conclòs.

Per la seva banda, la líder de Cs al consistori, Carina Mejías, ha subratllat que seria important que el ple parlés d'allò que el govern local "ha incomplert". Així, des de Cs han carregat contra Colau i l'han acusat de voler "imposar" els seu criteri "sense cap tipus de cintura política".

Per la seva banda, el president grup municipal Demòcrata, Xavier Trias, ha dit a Colau que "els acaba la paciència" i "el sentit de l'humor". "Estem en un moment molt important en les relacions entre l'Estat i la Generalitat. Vostè és teatre però ja no li comprem el guió. Ens hem de posar d'acord per moltes coses i vostè fa l'impossible perquè no hi hagi acords", ha apuntat Trias.



Per últim, Alfred Bosch, d'ERC, ha instat l'alcaldessa a portar al plenari el que està "pendent" a la ciutat i el govern "no està fent"

Per aquest divendres a les 9h s'havia convocat un ple extraordinari i l'executiu local havia elaborat una llista amb iniciatives per negociar amb l'oposició que incloïen, entres d'altres, oferir-se de mediadora en les relacions Catalunya-Espanya, sol·licitar la modificació de la Llei d'Arrendaments Urbans o demanar l'augment del nombre de Mossos d'Esquadra a la ciutat.Colau ha anunciat que, com que diferents grups havien expressat que no hi havia hagut "prou temps" de debat i consens, les proposicions quedaven retirades. Els grups de l'oposició han lamentat la decisió de l'alcaldessa.