El govern espanyol desvincula ara la policia espanyola de la detenció de Puigdemont a Alemanya

Van assegurar que la Policia Nacional espanyola, en coordinació amb el CNI, havien col·laborat amb l'Oficina Federal d'Investigació Criminal d'Alemanya amb l'objectiu de detenir el 25 de març a Puigdemont.

Fins i tot, la policia espanyola va presumir a Twitter que "gràcies a una operació coordinada dels agents d'informació de policia i el CNI, Puigdemont ha estat detingut a Alemanya".



Però ara, el govern espanyol canvia totalment de versió i sosté que "les autoritats alemanyes són sobiranes per actuar al seu territori en compliment d'una OEDE/OID (Ordre de Detenció Europea), adoptant les mesures que estimin pertinents". I sentencien que "en el dispositiu de detenció a Puigdemont no han participat ni mitjans tècnics ni humans espanyols".

¡Vaya! ¿Recordáis cuando todos ls medios españoles se jactaban d q la detención dl president @KRLS en Alemania había sido posible a un amplio dispositivo d agentes españoles?



Ahora, el Gobierno dice q no tiene nada q ver con su detención...#LlibertatPresosPoliticsiexiliats pic.twitter.com/rzzu4o84T0 — Jon Inarritu (@JonInarritu) 28 de juny de 2018



Em van seguir il·legalment i hauran de respondre davant la justícia, la de debò. I els estats de dret investiguen aquests delictes i porten els seus responsables davant la justícia. No ho amaguen sota una catifa. Sort de gent com @JonInarritu i @AndrejHunko. https://t.co/JJGFLVLTw2 — Carles Puigdemont (@KRLS) 28 de juny de 2018 Davant això, el president a l'exili ha reiterat que el "van seguir il·legalment i hauran de respondre davant la justícia, la de debò". "Els estats de dret investiguen aquests delictes i porten els seus responsables davant la justícia. No ho amaguen sota una catifa", ha reblat. De fet, Bèlgica ja està investigant el presumpte espionatge per part del CNI al Puigdemont i el geolocalitzador posat al cotxe de Puigdemont mentre era al país.

Ho ha dit a petició d'una pregunta del Senador d'EH Bildu, Jon Iñarritu, on qüestionava l'espionatge del CNI a Puigdemont. De fet, la intrusió al país germànic dels cossos de seguretat de l'Estat, tal com van afirmar les mateixes fonts policials i molts mitjans de comunicació, aniria en contra de la llei alemanya. La raó per la qual, el govern espanyol s'hauria afanyat a desmentir que la policia espanyola té alguna cosa a veure amb la detenció de Puigdemont a Alemanya.