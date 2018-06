Torra adverteix Borrell que ''pren deguda nota'' del seu suport a Morenés

Llarena es espanyol Nosaltres catalans.que respectem els drets humans i la democracia. Nosaltres catalans.que respectem els drets humans i la democracia.

29 de juny de 2018, 18.08 h

BJ, Catalunya tenim la gran sort de què espanya ens ajuda, per exemple robant 16000 milions terme mitjà cada any dels impostos als catalans i residents aquí, facilitant la fuga de seus socials de les nostres empreses, per tal de recaptar (vull dir, robar com de costum, per entendre'ns) directament el benefici produït aquí, és l'última ajuda rebuda de vosaltres, però no menys important, que faríem sense vosaltres, noi? I sense tu? Que ens expliques que tenim tanta sort de pertànyer a l... Llegir més