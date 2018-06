[Primícia] Un grup de diputats de la República Dominicana demana per carta la llibertat dels presos polítics

Última actualització Dissabte, 30 de juny de 2018 05:05 h

La missiva, a més, està firmada per més de 30 personalitats polítiques del país caribeny i pel el Premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel

Gerard Sesé @gerardsese | Segueixen augmentant els països que es posicionen al costat de Catalunya davant la repressió i la virulència de l'Estat per a reprimir els anhels de llibertat del poble català. directe!cat us explica en primícia que un grup de diputats de la República Dominicana ha creat una associació anomenada "Grupo de legisladores dominicanos amigos de Catalunya" i una de les primeres accions ha estat redactar una carta destinada a Pedro Sánchez, president d'Espanya, perquè alliberi els presos polítics.

Ahir es va presentar al Centre Català de la República Dominicana el moviment "Grupo de legisladores dominicanos amigos de Catalunya" formada per una delegació de diputats dominicans que treballaran per enfortir la relació entre la República Dominicana i Catalunya.

Concretament, els diputats del Partido de Liberación Dominicana, Miguel Eduardo Espinal, Rafael Méndez, Víctor Mencía, Gustavo Sánchez i el diputat de Fidel Santana del Frente Amplio de Lucha Popular van ser rebuts per la Junta Directiva del Centre Català, encapçalat pel seu president, Guillem Martí.

A l'acte es va explicar que a partir d'ara, el col·lectiu de legisladors traslladarà a la Cambra de Diputats tots aquells temes que tinguin relació amb Catalunya. De fet, la idea sembla que ha seduït a més diputats dominicans que s'hi sumaran i s'esperen noves adhesions durant les pròximes setmanes.

Comencen forts

La primera acció del "Grupo de Legisladores Dominicanos Amigos de Catalunya" serà l'entrega a l'Ambaixador Espanyol d'una carta dirigida al President del Gobierno on sol·liciten la llibertat dels presos polítics catalans com a gest de bona voluntat per a l'inici d'un diàleg que ofereix solucions democràtiques al conflicte. La carta ja compta amb les signatures de més de 30 personalitats polítiques i socials de fins a set països d'Amèrica Llatina i està presidida pel Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel. També ha expressat la voluntat de visitar a les Corts Espanyoles als presos polítics catalans.

