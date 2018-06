Pedro Sánchez suplica als paisos europeus que no reconeguin Serret

Pedro Sánchez, ha explicat que ha tancat un acord amb Alemanya perquè l'Estat aculli immigrants que són al país germànic. "Estem parlant d'una frontera específica d'Alemanya, que és Bavària, i Àustria, aquesta seria la ruta", ha dit Sánchez, que ha admès que encara no s'ha decidit quants immigrants s'acolliran. Segons ha informat el govern alemany en un comunicat, els elegibles seran aquelles persones que hagin creuat la frontera entre Àustria i Alemanya i hagin estat registrades prèviament a Espanya a través del sistema Eurodac, la base de dades biomètriques de la UE amb les impressions dactilars dels sol·licitants d'asil. Segons Sànchez, el pacte ha servit per demostrar "empatia" amb la situació que viu Alemanya. A canvi, ha explicat, la cancellera Angela Merkel s'ha compromès a cobrir "el cost de l'entrega" dels immigrants que vinguin a Espanya així com a prestar suport "militar i financer" a l'Estat. "És un acord just i que entra perfectament en el marc del reglament de Dublín", ha celebrat Sánchez, que ha expressat que Merkel li ha traslladat el seu "agraïment".

A més, cal tenir en compte que el cap de files del PP a l'Eurocambra va sol·licitar dijous als líders de les institucions europees que no obrissin "els seus despatxos" a Serret, una acció que li hauria aplanat el camí a Sánchez, com així ho ha transmetés aprofitant la cimera europea a Brussel·les. Per tant, ha donat a entendre que no es produirà cap reunió en aquesta línia. Serret, establerta a Bèlgica des de fa mesos, ha estat recentment designada delegada a Brussel·les pel govern del president Quim Torra.