El municipalisme català comença a plantar cara els que arrenquen ''símbols legals'' de la via pública

Callús prepara una ordenança per multar a qui no respecti la llibertat d'expressió

Redacció| L'Ajuntament de Callús ha donat llum verda a l'elaboració d'una ordenança municipal que permeti sancionar a qui retiri els símbols de la via pública. Segons ha explicat l'alcalde Joan Badia (ERC), la normativa s'elaborarà el proper mes de setembre.

Llaços grocs al llarg de la travessera de la C-66 a Celrà © Xavier Pi

La decisió penja d'una moció presentada pel grup municipal d'ERC que demana als veïns el respecte "als llaços grocs o qualsevol altre element legal que es pengi a la via pública” i que va ser aprovada al ple municipal d'aquest dimecres amb el vot favorable de tots els regidors de l'Ajuntament, ERC i CiU. Els nou membres del govern de Callús estan, doncs, a favor que a la via pública s'hi pugui expressar "la pluralitat de la gent del poble", diu l'alcalde Joan Badia, que puntualitza que això implica "des de banderes espanyoles a estelades o llaços grocs, sempre que siguin símbols legals".



Del document penja l'elaboració d'una ordenança municipal que permeti sancionar a qui vulneri aquesta llibertat d'expressió retirant els símbols. El document és previst que s'elabori al setembre i entri en vigor tan aviat com estigui enllestit.



Llaços gros, símbol de la democràcia



Segons incideix Badia, en el preàmbul de la mateixa moció s'expressa que els llaços grocs són un símbol de democràcia i no d'independència. "Expressen el rebuig que els que són a la presó o a l'exili hi són per les seves idees i, per tant, no simbolitza la independència sinó la democràcia", afegeix.



Moció aprovada per unanimitat



La moció va ser aprovada per unanimitat dels nou regidors. En aquest sentit Badia ha remarcat l'aportació que van fer els regidors de l'oposició, CiU, en afegir abans de la votació que tan de bo no s'hagués d'aprovar un text com aquell "perquè no hi hagués gent a la presó per les seves idees", ha relatat l'alcalde.