Una secretaria judicial present el 20-S certifica davant el Suprem gran part del documental de Roures

La revelació té a veure amb la part del documental que contradiu les versions de l'acusació en relació al paper que va jugar aquell dia l'aleshores secretari general d'Economia, Josep Maria Jové. La funcionaria -que va donar fe de l'escorcoll el 20-S a casa de Jové- ha assegurat que ell va renunciar a presenciar l'escorcoll del seu despatx a la seu d'Economia.



El testimoni de la secretaria judicial posa en evidència, doncs, que la Guàrdia Civil estaria mentint quan atribueix la insòlita durada del registre (unes dotze hores) al fet que Jové s'hauria negat a que l'escorcoll del seu despatx a la conselleria es fes en la seva absència i deixa a l'aire la qüestió sobre per què la policia espanyola va allargar-lo innecessàriament. I és que, segons l'escrit que ha enviat la secretaria judicial al jutge Pablo Llarena, Jové va renunciar a ser present a l'escorcoll del seu despatx en presència de diversos membres de la Guàrdia Civil abans de les 12:15h. del migdia, quan va finalitzar el registre a casa seva a les Franqueses del Vallès.

Cal recordar que, el 20-S, Jové va ser interceptat per tres vehicles i dues motos de la policia espanyola a la ronda Litoral de Barcelona cap a les 8: 00h. i van fer-li donar la volta cap a les Franqueses, per registrar el seu domicili particular. Allà, va rebre les primeres notícies sobre la concentració a la conselleria d'Economia i -per no complicar més les coses- va decidir permetre a la Guàrdia Civil registrar el seu despatx a Barcelona sense que ell s'hi hagués de desplaçar.