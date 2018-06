Àngel Ros i els seus sequaços segueixen la seva particular croada contra el procés

Última actualització Divendres, 29 de juny de 2018 20:00 h

L'Ajuntament de Lleida rebutja que la plaça de davant del CAP de Cappont adopti el nom d'1 d'Octubre

ACN Lleida .- El Ple de l'Ajuntament de Lleida ha rebutjat, amb els vots contraris del PSC, Cs i PP, la proposta del CDR de Cappont que demanava que la plaça de davant del CAP del barri adopti el nom d'1 d'Octubre, per recordar els fets que van tenir lloc durant aquella jornada. En canvi, sí ha prosperat la moció que insta la Paeria a substituir el nom de carrer dedicat al Marqués de l'Ensenada, considerat per la Plataforma 8 d'abril proposant un "genocida del poble gitano". L'alcalde Àngel Ros s'ha compromès a iniciar a partir d'ara un procés de diàleg amb els veïns del carrer, contraris a canviar l'actual nom, per tal que es pugui acabar implementant la petició de la plataforma. La sessió també ha donat llum verda a l'aprovació inicial de l'ordenança municipal de paisatge i a l'ordenança reguladora dels abocaments al sistema públic de sanejament.

El Ple, corresponent al mes de juny, ha tombat la moció del CDR del barri de Cappont per instar l'alcalde de Lleida, Àngel Ros –tenint en compte que és qui hauria de prendre la decisió definitiva- a donar el nom d'1 d'Octubre a la plaça de davant del CAP de Cappont. Segons el CDR, l'espai en qüestió "no té un nom propi" ja que "es considera una prolongació del carrer Marqués de Leganés". Amb la seva petició d'anomenar-la plaça 1 d'Octubre, el Comitè de Defensa de la República pretenia que servís per recordar els fets que van tenir lloc en aquell punt durant aquell dia "històric", després de la càrrega que hi va dur a terme la policia de l'Estat per endur-se les urnes del CAP -que exercia de punt de votació l'1-O- "davant la resistència pacífica de la gent que hi havia".

Josep Farré, el representant del CDR que ha defensat la moció, ha exposat que "ningú vol que es torni a repetir un dia com aquell", per motius antagònics, tant pels que van anar a votar com per aquells que no ho van fer i s'oposaven a la celebració del referèndum. Per això, "1 d'Octubre és un nom que hem de recordar entre tots", ha remarcat. PDeCAT, ERC-Avancem, Crida-CUP i Comú han tornat a criticar l'actuació policial "totalment desproporcionada" per impedir la celebració del referèndum i a posar en valor "la dignitat i la valentia col·lectiva de la gent votant i defensant les urnes". En resposta a aquestes paraules del regidor de la Crida Francesc Gabarrell fent referència a la "valentia", l'alcalde Àngel Ros ha manifestat que a dia d'avui, "la posició de confort i còmoda a Catalunya és la de ser independentista". Els quatre grups han

Des de l'equip de govern del PSC i des de Ciutadans han rebutjat les imatges que es van produir l'1-O. La tinenta d'alcalde Montse Parra ha manifestat que es tracta d'una moció "prematura" ja que només "serà el temps qui determinarà si aquell va ser o no un dia històric per la ciutat i pel país". Per la seva part, la portaveu de Cs, Ángeles Ribes, ha acusat els partits independentistes "d'utilitzar la gent per provocar xocs amb l'Estat". Des del PP han recordat que la proposta per donar el nom d'1 d'Octubre a la plaça del CAP de Cappont ja havia estat rebutjada per la comissió de noms de carrers i han acusat el Govern de tirar endavant l'1-O tot i que "en alguns sectors independentistes ja se sabia que hi hauria carregues policials".

