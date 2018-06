Portades: Sánchez acusa Torra de posar en perill el diàleg

El País i El Periódico destaquen l'acord de mínims de la UE amb la immigració. La Razón, El Mundo i l'Ara ho enfoquen amb l'oferta de Sánchez a Merkel per acollir refugiats a Alemanya.El Punt Avui, contundent: "Setge econòmic".La Vanguardia, en canvi, responsabilitza Torra de posar en perill el diàleg.L'ABC, per la seva part, afirma que el PNB ha frustrat l'intent de Sánchez de donar les regnes de RTVE a Podemos.

